На Алтае агента украинских спецслужб приговорили к пяти годам лишения свободы

Житель Алтайского края был приговорен к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами на коммерческой основе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Правоохранители установили, что мужчина поддерживал контакт с украинской стороной в мессенджерах. Там он получал задания по сбору информации о военных объектах края и их режиме работы, после выполнения которых ему приходила оплата.

«О факте сотрудничества с иностранным государством, иностранной организацией фигурант кому-либо не сообщал, действовал втайне, соблюдая меры конспирации, что обеспечило конфиденциальность отношений сотрудничества», — приводит канал заявление ФСБ.

Впрочем, сотрудникам российских спецслужб удалось отследить деятельность россиянина и провести оперативные мероприятия по ее пресечению. Против преступника возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

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