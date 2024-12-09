Актер Владимир Еремин на спектакле в «Ленкоме» упал в яму, вывихнул плечо и продолжил играть еще 50 минут

В «Ленкоме» во время спектакля актер Владимир Еремин упал в яму. Заслуженный артист России вывихнул плечо, но продолжил играть еще 50 минут с болью.

Подробности сообщает mk.ru.

Происшествие случилось 8 декабря. Актер играл в спектакле «Кабаре Пушкин».

Он рассказал, что в правой части сцены стояли декорации – там же была яма глубиной 1,5 метра. Упав в нее, Еремин ударился плечом. Вылез сам и продолжил играть – после спектакля ему вызвали скорую. Актера увезли в больницу, врачи оказали необходимую помощь.

10 декабря Еремин планирует выйти на сцену – все запланированные спектакли пройдут по графику. Актер сообщил, что его здоровье «в норме».

Ранее сообщалось, что 74-летнему актеру Борису Щербакову сделали операцию по восстановлению скулы спицей. Операция заняла 10 минут.