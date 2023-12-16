Мяукающего о помощи на протяжении месяца кота спасли из запертой квартиры

Неравнодушная жительница Красноярска спасла жизнь четвероногому питомцу, которого заперли в квартире без еды. Кот провел в помещении месяц. Где все это время находился хозяин животного, неизвестно, передает телеканал «Звезда».

Женщина, которая стоит за спасением четвероного питомца, помогала несчастному питомцу на протяжении месяца. Она подкармливала его через щель в дверном проеме.

Кот находится в квартире один. Его истошные крики слышали жильцы дома. Они записывали их на видео и публиковали записи в Сети.

В итоге питомца все же удалось вызволить. Участковый нашел хозяина питомца, после его тот выпустил истощенного кота из квартиры. Сейчас он находится в больнице. Четвероного взяло на баланс красноярское сообщество помощи бездомным животным.

Ранее сообщалось, что в Калужской области мужчину подозревают в жестоком убийстве шпица. Ужасающие кадры расправы над собакой появились в Сети.