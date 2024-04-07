«Мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются»: семеро детей из Подмосковья остались сиротами после «Крокуса»

Семеро несовершеннолетних остались без родителей после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Сироты, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, проживают в области.

Глава субъекта рассказал о последствиях теракта в Красногорске в эфире телеканала «Россия 1». Воробьев заявил, что семеро ребят из Московской области остались без родителей, а еще 13 — по-прежнему находятся в госпиталях. Всего врачи оказались помощь 70 жителям региона.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — рассказал Воробьев.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал и устроили стрельбу с пожаром. В результате нападения погибли 144 человека.

Ранее сообщалось, что в отношении ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.