«Мы встречаемся с лета»: парень родившей и бросившей младенца в аэропорту студентки не знает, кто отец ребенка

Парень родившей и бросившей ребенка в туалете аэропорта в Анталье 18-летней студентки из России не знает, кто является отцом младенца. По словам юноши, он полгода встречался с девушкой.

Подробности приводит ИА Регнум.

«Мы встречаемся с Катей с начала лета, у нас скоро будет полгода… Я не знаю, кто отец ребёнка», - поделился 19-летний студент.

Он познакомился с девушкой в компании: сначала общались, потом стали встречаться. О беременности подруга не говорила.

О случившемся он узнал из новостей. Сейчас парень не знает, что делать: денег на поездку в Турцию у него нет.

При этом расставаться с избранницей молодой человек не намерен. Также он рассказал, что замечал у девушки признаки, похожие на беременность.

«Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел», - поделился юноша. Он предлагал девушке сходить к врачу, но та объясняла все изжогой.

Ранее отец родившей в аэропорту студентки заявил, что не знал о беременности дочери. Известно, что девушка росла в приличной семье.