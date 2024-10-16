«Мы встречаемся с лета»: парень родившей и бросившей младенца в аэропорту студентки не знает, кто отец ребенка
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Парень родившей и бросившей ребенка в туалете аэропорта в Анталье 18-летней студентки из России не знает, кто является отцом младенца. По словам юноши, он полгода встречался с девушкой.
Подробности приводит ИА Регнум.
«Мы встречаемся с Катей с начала лета, у нас скоро будет полгода… Я не знаю, кто отец ребёнка», - поделился 19-летний студент.
Он познакомился с девушкой в компании: сначала общались, потом стали встречаться. О беременности подруга не говорила.
О случившемся он узнал из новостей. Сейчас парень не знает, что делать: денег на поездку в Турцию у него нет.
При этом расставаться с избранницей молодой человек не намерен. Также он рассказал, что замечал у девушки признаки, похожие на беременность.
«Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел», - поделился юноша. Он предлагал девушке сходить к врачу, но та объясняла все изжогой.
Ранее отец родившей в аэропорту студентки заявил, что не знал о беременности дочери. Известно, что девушка росла в приличной семье.