Семья приличная: родители не знали о беременности 18-летней дочери, родившей в аэропорту в Анталье

Отец родившей в аэропорту в Анталье 18-летней жительницы Электростали заявил, что не знал о беременности дочери. Он полагает, что жена тоже была не в курсе – в противном случае родственницы не поехали бы за границу.

Комментарий отца приводит Kp.ru.

«Я даже не в курсе был, что у меня дочка беременна. Я узнал от страховщиков, они мне позвонили… И по-видимому жена тоже не знала об этом…», - сообщил мужчина.

По словам отца, дочь отвезли в больницу – к ней приезжал консул. Жену тем временем повезли в прокуратуру.

Напомним, сотрудница аэропорта нашла в туалете малыша. Его родила жительница Подмосковья. Ребенка обнаружили спустя 12 минут после родов – его удалось спасти. Женщин отследили по камерам видеонаблюдения.

Издание отмечает, что у девушки пышная фигура – поэтому родители могли не знать об интересном положении.

Девушка учится в колледже, живет с родителями. Предполагаемый отец ребенка – студент, учится в Ногинске.

У девушки приличная семья, мать является учителем ритмики с большим педагогическим стажем.

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