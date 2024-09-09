«Мы стали звать на помощь»: российские туристы едва не сгорели заживо в китайском отеле

Туристы из Владивостока едва не погибли в результате пожара. Огонь вспыхнул в одном из отелей китайского города Яньцзы, где отдыхали люди. Им пришлось выбираться из горящего здания самостоятельно, передает Telegram-канал PrimaMedia.

По данным СМИ, сначала в отеле отключили свет. После этого из пристройки над рестораном и кухней повалил серый дым. В здании, где располагались россияне, стало трудно дышать, на стенах начала появляться копоть.

«Мы стали звать на помощь, нам подсказали, в какой стороне выход. Через десять минут мы выбрались из номера», — рассказала одна из участниц инцидента.

В китайском отеле не сработала пожарная сигнализация. На помощь к ним никто не пришел, однако обошлось без жертв. В настоящий момент люди до сих пор испытают сильный шок из-за случившегося.

Ранее сообщалось, что туристы из РФ не могут ни вылететь домой, ни заселиться на Хайнане из-за тайфуна. Некоторым путешественникам приходится жить на улице рядом с аэропортом.