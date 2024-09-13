«Мы сожалеем»: компания снимет с продажи ершики для унитаза с головой Будды после скандала

В компании «Лемана Про», которая является бывшей «Леруа Мерлен», прокомментировали скандал с продажей ершиков для унитаза в виде головы Будды. В разговоре с РЕН ТВ пресс-служба отметила, что товары сняты с продажи в интернет-магазине и будут убраны с полок.

«Мы сожалеем», – подчеркнули в компании и добавили, что «Лемана Про» всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих.

Напомним, что недавно разгорелся скандал с магазинами, в которых обнаружили ершики для унитаза с изображением головы Будды. Глава Центрального духовного управления буддистов выступил с речью и потребовал снять с продажи продукцию. Он дал понять, что подобные действия оскорбляют чувства верующих.

Ранее мы писали о том, что в Сызрани женщина разбила телефон сотруднице ПВЗ и бросила в нее гвозди. По данным СМИ, жительница Сызрани сделала заказ на маркетплейсе. Ей должно было прийти средство для мытья окон. Однако вместо его россиянка получила в пункте выдачи гвозди.