«Мы сломлены»: сестра умершего в Бурятии подростка раскрыла его последние СМС

В Бурятии восьмиклассник утром 18 декабря резко потерял сознание и умер прямо во время урока. Сестра подростка рассказала подробности случившегося и раскрыла содержание его последних СМС.

Утром 18 декабря мальчик отправился в школу — ничего не предвещало беды. Внезапно на одном из уроков ему стало плохо. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что 14-летний подросток сначала схватился рукой за лицо, после лег на парту и, теряя сознание, рухнул со стула.

Учитель сразу же вызвала скорую помощь. Медики проводили реанимационные мероприятия около 40 минут, но все безрезультатно. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Ребенок не жаловался на самочувствие, увлекался спортом и ходил вместе со всеми на физкультуру, пишет Kp.ru.

«Мы сломлены. Ты не мог нас покинуть так резко. Любимый, мягких тебе облачков», — написала 24-летняя сестра подростка.

Девушка пояснила, что за день до случившегося ее брат радовался, что единственный из всей группы ходил на олимпиаду по информатике. По ее словам, мальчик был позитивным и очень добрым. Его мечтой был баскетбол: парень хотел участвовать в соревнованиях.

Ранее в московском роддоме годовалый малыш запутался в одеяле и задохнулся.