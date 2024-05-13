«Мы с супругой все новые и новые зверства узнаем»: отец Нукеновой выступил за пожизненный срок для Бишимбаева

Суд в Казахстане продолжает рассмотрение дела об убийстве Салтанат Нукеновой. На последнем заседании выступил отец девушки. Он попросил для Куандыка Бишимбаева пожизненный срок, передает РЕН ТВ.

Амангельды Нукенов побеседовал с журналистами. Он заявил, что Куандык Бишимбаев, обвиняемый в убийстве супруги, заслуживает высшей меры наказания.

Если суд вынесет другой вердикт, то, по словам отца убитой девушки, он посчитает его несправедливым. Нукенов хочет, чтобы экс-министр оказался за решеткой пожизненно.

«Я надеюсь, что этому нелюдю вынесут пожизненный срок заключения. Мало того, что он честь семьи задел, мы с супругой все новые и новые зверства узнаем, которые он делал. Садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери», — отметил Нукенов.

Ранее обвиняемый в убийстве жены Бишимбаев процитировал Гитлера. Он сделал отсылку к нацистскому лидеру в последнем слове.