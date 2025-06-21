«Мы не верили»: сестра утонувшей на дне рождения 12-летней девочки рассказала о трагедии сквозь слезы

Сотрудники правоохранительных органов расследуют гибель 12-летней школьницы в спа-клубе Ростова-на-Дону. Родственники девочки до конца не верили в случившееся. О своих переживаниях и подробностях трагичного инцидента они рассказали журналистам.

Сестра погибшей девочки поделилась, что та поехала на день рождение к подруге. На вечеринке присутствовали и родители. Вскоре женщине позвонила мать и сказала, что младшая — утонула, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

«Мы не верили, что такое может с нами быть. Я приехала, мне сказали, что отец девочки (к которой та поехала на праздник — Прим. Ред.) говорил, что приезжали две скорые, и ни одна не смогла реанимировать. Где были спасатели в этот момент?» — заявила со слезами на глазах сестра утонувшей школьницы.

С отцом девочки, виновницы торжества, родственнице погибшей пообщаться не удалось. По словам женщины, она будет добиваться справедливости в этом деле.

Ранее сообщалось, что в Омской области братья 10 и 7 лет утонули в озере. Трагедия произошла во время майских праздников.