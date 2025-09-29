«Мы не можем посылать полицию на каждое торжество»: сигнальная ракета пробила голову женщине на свадьбе

Использование пиротехники на свадьбах в Хорватии привело к трагичному исходу. Жертвой несчастного случая стала женщина, которой сигнальная ракета попала прямо в голову, передает mk.ru.

Смертельный инцидент произошел в хорватской Далмации. Там в течение одного дня зафиксировали два похожих случаях. Первый — на площади Качича в Макарске. Женщине-гостье попали из сигнального пистолета в живот. Она получила серьезные травмы, но выжила.

Второй случай произошел в Шибенике. Недалеко от собора Святого Иакова мужчина выстрелил сигнальной ракетой прямо в голову участнице празднования. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти ее не удалось. В правительстве Хорватии бьют тревогу из-за использования пиротехники на свадьбах, но пока не могут ничего предпринять.

«Мы не можем посылать полицию на каждое торжество. Это трудно понять», — заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович.

Ранее в Индии родственники невесты убили жениха. Конфликт между семьями произошел из-за музыки.