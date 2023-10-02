«Мы мертвы внутри»: первый танец молодоженов закончился пожаром, унесшим жизни 120 человек

Недавно стало известно о пожаре, который начался на свадьбе в Ираке. В результате трагедии несколько сотен человек пострадали, а 120 людей скончались. Молодожены остались живы, однако после случившегося они думают о переезде. Об этом сообщает Sky News.

Все произошло прямо во время первого танца новобрачных. Согласно предварительным данным, кто-то из гостей запустил фейерверк в банкетном зале, что и стало причиной возгорания. Однако есть и другая версия, по которой всему виной – короткое замыкание.

Огонь полностью заполнил собой пространство за несколько секунд, и многие приглашенные задохнулись, не успев выйти на улицу. Как передают в управлении гражданской обороны Ирака, пожар привел к обрушению частей зала в результате использования легковоспламеняющихся недорогих строительных материалов.

Супружеская пара смогла выжить, однако девушка теперь оплакивает 10 родных, а молодой человек – 15 членов семьи.

«Мы сидим здесь перед вами живые. Но внутри мы мертвы. Мы оцепенели», – высказался жених.

По его словам, трагедия обернулась для невесты серьезной психологической травмой, из-за которой она даже перестала говорить. Ее избранник вспомнил, как проходили первые секунды пожара. Он утверждает, что все было похоже на сюжет одного из фильмов ужасов.

«Пожар начался на потолке. Мы почувствовали жар. Когда я услышал потрескивание, я посмотрел на потолок. Затем потолок, который был полностью из нейлона, начал плавиться», – прокомментировал молодой человек.

На тот момент в торжественном зале был лишь один огнетушитель, который явно не помог бы исправить ситуацию. Тогда жених схватил возлюбленную и вывел ее из здания. Обеспокоенные гости создали давку и топтали друг друга, из-за чего у невесты остались повреждения на ногах.

После всего произошедшего супружеская пара всерьез задумалась о переезде, поскольку они больше не хотят находиться там, где все напоминает о трагедии.

«Наша жизнь превратилась в ад. Мы не можем выйти на улицу и смотреть людям в глаза. Все, мы больше не можем здесь жить», – заключил жених.

Ранее мы писали, что в результате взрыва газа в многоэтажке в Балашихе местная жительница потеряла дочь и внучку. Пожилая женщина никак не могла смириться со смертью близких: она ходила по развалинам и пыталась отыскать их.