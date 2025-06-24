«Мы готовились к худшему»: директор «Тайгана» после нападения льва с трудом говорит

Олег Зубков, пострадавший от нападения льва в сафари-парке «Тайган», продолжает лечение в симферопольской больнице. Его состояние остается стабильно тяжелым: у него повреждена трахея, из-за чего он почти не может говорить, но уже общается с помощью записок. Врачи планируют провести пластическую операцию для восстановления поврежденных тканей. Об этом сообщает «КП-Крым».

Пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, которая находится рядом с Зубковым, отказалась от славы, несмотря на многочисленные запросы СМИ. Женщина, отогнавшая льва подручными средствами – ведром и совком, не считает свой поступок героическим.

«Какая разница, что я там сделала… Просто помогла и все. Вернется он к нам и тогда решит, нужны эти интервью или нет», – прокомментировала она ситуацию.

По словам Алексагиной, изначально опасались худшего, но жизненно важные органы не пострадали. Помимо укусов в шею, у Зубкова есть царапина от когтя под ребрами, однако руки и ноги не повреждены. Врачи уверены, что восстановление пройдет успешно.

«Мы готовились к худшему, хоть и жизненно важные органы не задеты. Есть два укуса в области шеи сзади. Повреждена трахея, поэтому он очень тихо разговаривает, но уже пишет. Врачи сказали, что будут делать пластическую операцию, он будет восстанавливаться быстро и хорошо», – сообщила Татьяна.

Ранее мы писали о том, что общественники требуют закрыть сафари-парк после нападения льва.