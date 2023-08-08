Умер голодной смертью: молодая мать заморила девятимесячного ребенка в Волгограде

Девятимесячный ребенок скончался в Волгограде после того, как мать оставила его одного в квартире и ушла в неизвестном направлении. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет Regnum со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по региону.

Труп младенца обнаружили в одном из домов на улице Автомагистральной в Краснооктябрьском районе города. По данным правоохранителей, 3 августа 24-летняя мать ушла из квартиры, оставив там без еды и должного ухода девятимесячного сына, и больше там не появлялась. Первой о смерти ребенка узнала его бабушка. Она пришла навестить внука и обнаружила его бездыханное тело.

Через некоторое время в ситуацию вмешались правоохранители. В рамках оперативных действий они разыскали молодую мать погибшего от голода младенца. Девушку на время поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На заседании по избранию меры пресечения следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу после отравления жевательным табаком. Малыш нашел опасное вещество на улице.