Музыкант Али Хан рассказал правду о драке в ресторане: жена получила в нос кулаком

Музыкант Али Хан, участвовавший в проекте «Место под солнцем», заявил, что жертвой драки в центре Москвы оказался не он, а его жена. Руслан Алиханов в беседе с телеканалом «360» опроверг информацию об избиение в ресторане.

По словам молодого человека, они с женой были на Дне рождения в заведении и проводили время на танцполе. Там же была обидчица супруги. Али отметил, что она вела себя активно и причиняла другим посетителям неудобства. Жена сделала ей замечание, а та стала грубить.

«Жена не стала конфликтовать, отвечала вежливо, та показывала неприличные жесты и ударила локтем. После этого супруга хотела ответить, но получила повторный — в нос кулаком», — объяснил Алиханов.

Парень пояснил, что его супруга почти потеряла сознание, у нее пошла кровь. Тогда он решил поговорить с мужем обидчицы, но они обменялись лишь фразами, без рукоприкладства. Артист привез жену в больницу, чтобы снять побои, а после они обратились к правоохранителям. Пара хочет привлечь нападавшую к ответственности.

Ранее в СМИ появилась информация об избиении музыканта. Но в разговоре с журналистами он заявил, что не получил никаких травм.