Мужчины не решились вмешаться: около 50 разъяренных школьников подрались у стен гимназии

Конфликт между двумя учениками гимназии в Махачкале перерос в массовую драку. Около 50 несовершеннолетних схлестнулись возле стен образовательного учреждения. Кто-то из подростков даже устроил стрельбу, передает kp.ru.

Потасовка случилась в первый же учебный день, 4 сентября. По словам очевидцев, сначала между собой выясняли отношения два мальчика. Потом к ним присоединились несколько десятков учеников. Спор перерос в массовую драку.

При этом рядом с местом схватки находились взрослые мужчины. Однако они не решились вмешаться в набирающий обороты конфликт. Взрослые не стали разнимать разъяренных подростков.

В какой-то момент прозвучали выстрелы — кто-то из участников драки применил огнестрельное оружие. В результате этого никто не пострадал. В итоге побоище прекратилось, когда на место ЧП прибыли правоохранители. Они успели опросить нескольких учеников в рамках проверки. Задержания стражи порядка пока не производили.

Ранее массовая драка произошла в московском торговом центре «Ривьера». В ней принимали участие бойцы поп-ММА и фанаты.