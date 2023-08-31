Бойцы поп-ММА устроили массовую драку в торговом центре из-за провокации фанатов

Фанаты смешанных единоборств спровоцировали массовую драку в московском торговом центре «Ривьера» с участием популярных бойцов. Правоохранители по факту случившегося организовали проверку, сообщает Telegram-канал Mash.

В торговом центре сегодня, 31 августа, проходила пресс-конференция бойцовского промоушена «Наше дело». В какой-то момент один из зрителей взял в руки микрофон и произнес провокационную речь. На слова мужчины отреагировали спортсмены Шовхал Чурчаев и Ильяс Якубов. Первый из них раньше угрожал убийством другому участнику промоушена. А второй выкладывал в Сеть видео тренировок, записанные под монологи террориста. Следственный комитет обещал проверить бойца на предмет призывов к экстремистской деятельности.

Всего, по предварительным данным, в потасовке принимали участие около 20 человек. Очевидцы снимали происходящее на камеры смартфонов. На момент прибытия сотрудников правоохранительных органов никого из дебоширов не было.

Ранее в Екатеринбурге произошла драка, в результате которой один из ее участников лишился глаза. Орган выбросили на улицу, где его нашли прохожие.