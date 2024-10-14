Мужчины избили участников СВО из-за широкой походки и попросились на фронт

В Волжском мужчины избили участников СВО из-за слишком широкой, как им показалось, походки. После задержания хулиганы попросились в зону боевых действий.

Подробности сообщает V1.ru.

Избиение произошло 22 сентября. Мужчина с бородой избил другого, якобы, за то, что тот близко подошел к беременной жене. Товарищ заступился и пытался остановить нападавшего, но на него набросился второй бородатый мужчина.

После общественного резонанса было возбужден уголовное дело. Его на личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Нападавшие задержаны. Один оказался уроженцем Азербайджана. Задержанные признали, что избили участников СВО, и раскаялись. Оба выразили желание отправиться в зону СВО.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант избил ветерана СВО.