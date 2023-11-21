Мужчину, задушившего двухлетнюю девочку, приговорили к 17 годам колонии, об этом сообщает E1.RU.

Преступление мужчина совершил еще в мае 2023 года. 25-летний Роман Большаков из Свердловской области оказался в квартире сожительницы, когда ее не было дома. В этот момент малолетний ребенок женщины заплакал, тогда мужчина попытался ее успокоить, но когда это у него не получилось, он закрыл ей нос и рот ладонями. В итоге малышка скончалась от удушья.

Судебно-медицинская экспертиза нашла признаки насильственной смерти на теле ребенка - синяки на шее, характерные для удушья. Следователи также установили, что мужчина был вменяем в момент совершения преступления.

«‎Сам Большаков сообщил, что не хотел убивать, но в ходе допроса признался, что закрывал ей нос и рот, пока девочка не начала синеть и не перестала вырываться», - рассказал гособвинитель.

В итоге мужчину признали виновным по статье «Убийство малолетней» и приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

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