Опубликовано 28 января 2025, 13:321 мин.
Мужчину с набитым деньгами рюкзаком сбила машина в Москве
В Москве 29-летнего мужчину с тремя миллионами в рюкзаке сбила машина.
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В Москве машина сбила мужчину с набитым деньгами рюкзаком. Он впал в кому.
Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел вечером 27 января. 29-летний мужчин переходил дорогу на Краснобогатырской улице. В этот момент его сбила машина.
Пострадавшего госпитализировали, он находился в критическом состоянии. По словам источника, при мужчине был рюкзак с тремя миллионами рублей.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют.
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