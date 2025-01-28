Мужчину с набитым деньгами рюкзаком сбила машина в Москве

В Москве машина сбила мужчину с набитым деньгами рюкзаком. Он впал в кому.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 27 января. 29-летний мужчин переходил дорогу на Краснобогатырской улице. В этот момент его сбила машина.

Пострадавшего госпитализировали, он находился в критическом состоянии. По словам источника, при мужчине был рюкзак с тремя миллионами рублей.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют.

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