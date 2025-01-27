«Моя машина перевернулась пять раз»: певец Алик Бендерский рассказал о своей смерти

Певец Алик Бендерский рассказал, как стал жертвой автокатастрофы, и вспомнил о тоннеле, который видят те, кто пережил клиническую смерть. Происшествие случилось три года назад.

Бендерский возвращался с концерта и ехал по трассе на «приличной» скорости. В какой-то момент в машину врезался КамАЗ – певец даже не понял, откуда он взялся.

«Я ударил по тормозам и на детских рефлексах успел только подумать: «Господи, помоги!» А потом страшный удар. И я лечу», - рассказал Бендерский сайту mk.ru.

Певец говорит, что с трудом может описать свое состояние в момент происшествия: он не понимал, то ли это видит, то ли осознает. Артист помнит столкнувшиеся машины, искореженные части металла, мертвые тела и кровь.

«И я понимаю, что мне тело тоже мертвое — оно больше не я, оно как бы отдельно от меня, как сброшенная одежда», - вспомнил исполнитель.

Потом он описал туннель – его часто описывают те, кто пережил клиническую смерть.

«Поток света, я двигаюсь в нем куда-то вверх, но я не хочу этого, и я как будто пытаюсь тормозить о стены, хотя их нет. Но я все равно пытаюсь найти их, как-то ухватиться за них», - рассказал Бендерский.

Певец помнит, как некий голос велел ему вернуться и произнес, что «еще не время». После этого артист очнулся и понял, что находится в авто, его пытались извлечь парни из машины, ехавшей за КамАЗом.

«Мне рассказали, что моя машина перевернулась пять раз», - сказал он.

Певец месяц находился в больнице, а после выписки поехал в храм. Он говорит, что лучшие произведения написал после случившегося.

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