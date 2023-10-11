Мужчину обвинили в отравлении семьи с двумя маленькими детьми средством от тараканов

Следователи выдвинули обвинение в отношении жителя Владимирской области, который передал опасное вещество семье для борьбы против тараканов. Из-за отравления пестицидами погибли мужчина, женщина и двое детей, передает телеканал «Царьград».

Трагедия произошла в селе Энтузиаст еще в сентябре текущего года. По данным сотрудников правоохранительных органов, житель Юрьев-Польского района взял с предприятия, где работал, средство против насекомых. Опасное химическое вещество он передал 27-летней женщине и ее семье. Она использовала пестицид, не предназначающийся для квартир, против тараканов. В итоге хозяйка, мужчина, двое детей и две кошки погибли от отравления.

Мужчина, передавший пестицид семейству, был задержан. Ему предъявлено обвинение в причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В ближайшее время фигуранту уголовного дела изберут меру пресечения.

Ранее в Челябинской области во время похода в бассейн отравился ребенок. Ему потребовалась срочная медицинская помощь.