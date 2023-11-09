Мужчине проломили череп битой во время ссоры около магазина

В Москве мужчина избил прохожего битой около магазина. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, ему буквально раскроили череп. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло вечером 7 ноября на Череповецкой улице. 36-летнего москвича нашли лежащим возле супермаркета. Он получил не менее десяти ударов битой и остался лежать с проломленной головой, пока ему не пришли на помощь. Правоохранители обратили внимание на мужчину и вызвали медиков.

Оказалось, что прохожего избил злоумышленник с битой во время ссоры.

«Бил по спине, рукам и голове, переломав пострадавшему череп. Не менее пяти ударов были нанесены по голове. После этого преступник пошел в сторону метро», – говорится в сообщении.

После полуночи полицейские задержали 43-летнего подозреваемого. Также была обнаружена та самая бита, которой наносили удары.

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