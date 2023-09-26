Мужчина зверски убил соседку по даче из-за ее угроз рассказать об их связи жене

Во Владимирской области мужчина убил соседку по даче, с которой имел любовную связь. Житель боялся, что женщина расскажет обо всем его супруге. Об этом сообщает Зебра ТВ.

По данным источника, все произошло 15 июля в Лакинске. 36-летнего жителя обвиняют в убийстве знакомой, с которой у него были интимные отношения. По версии следствия, он расправился с ней по дороге на дачу, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сел за руль, а во время беседы услышал от 42-летней спутницы, что она планирует рассказать его законной супруге об их отношениях.

Мужчина так сильно не хотел афишировать интрижку, что решил убить женщину. Он остановил автомобиль и избил спутницу, нанося удары по голове, шее, туловищу и левой руке. После он достал молоток и нанес еще четыре удара по голове жертвы. Испугавшись, что она может выжить, мужчина взял из багажника канцелярский нож и оставил порезы на шее.

От полученных травм жительница скончалась. Ее любовник выбросил тело в кусты и поехал на застолье с супругой и тестем. Утром он решил помыть машину и отправился на мойку. Тело убитой нашел велосипедист. Мужчину задержали и заключили под стражу, пока идет следствие. Возбуждено уголовное дело.

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