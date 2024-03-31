Мужчина жестоко расправился со своим работодателем из-за того, что тот мешал ему спать

В Индии мужчина убил своего пожилого работодателя из-за того, что тот мешал ему спокойно спать. Об этом сообщает иностранное издание The Times of India.

Гражданин Индии устроился на работу сиделкой и ухаживал за 74-летним предпринимателем. 28 марта пожилой бизнесмен несколько раз будил мужчину ночью, после чего тот сильно разозлился и набросился на него с кулаками.

Утром родные приехали в дом к пенсионеру и обнаружили там его тело. Преступника быстро раскрыли благодаря записям камер видеонаблюдения. Мужчина выкручивал дедушке руки, бросал его на кровать и жестоко избивал.

Стражи правопорядка уже арестовали злоумышленника. Как утверждает индиец, он вовсе не хотел убивать работодателя, но ничего не мог поделать со своей агрессией.

Ранее мы писали, что пьяный сургутянин устроил поножовщину в кафе, которое находилось недалеко от мечети. Мужчина поругался с другим посетителем заведения, а потом достал холодное оружие и напал на него.