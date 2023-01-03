Мужчина зарезал возлюбленную после новогодней фотосессии в Москве

Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 34-летней возлюбленной. Следователи обнаружили на теле погибшей не менее 30 колото-резаных ран. Об этом сообщается на сайте столичного следственного управления СК России.

По данным «Известий», пара приехала из Вологды и устроила в Москве праздничную фотосессию. После нее возлюбленные вернулись в арендованную квартиру на улице Полины Осипенко, где все и случилось.

Соседи рассказали, что они вызвали полицию после того, как услышали крики и просьбы о помощи. Выломав дверь, прибывшие правоохранители увидели труп погибшей и окровавленную квартиру. Убийцу задержали на месте преступления.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Причины такого поведения жителя Вологды еще не установлены.

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