Девочка попала в больницу после общения с матерью-опекуншей

Шестилетний ребенок из приемной семьи был госпитализирован в тяжелом состоянии с видимыми следами побоев. Инцидент произошел в селе Молчаново.

Девочка находилась под опекой женщины. В семье, где она воспитывалась, жили семеро несовершеннолетних, включая двоих родных детей опекуна и пятерых приемных. В нанесении вреда обвиняют их мать.

Старший приемный брат пострадавшей девочки рассказал журналистам РЕН ТВ, что опекунша издевалась над ней, выворачивая руки и шею, а также наносила побои. Он также упомянул, что женщина жестоко наказывала всех детей в семье, используя холодный душ, ремень и оставляя их без еды.

Следственный комитет Томской области возбудил два уголовных дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей и причинения тяжкого вреда ребенку по неосторожности. В настоящее время э женщину допрашивают, а детей забрали из семьи, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

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