14:57, 03 сентября 2023
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Мужчина замуровал в туалете двух жителей города
Под Оренбургом мужчина убил и забетонировал двух приятелей в туалете.
В Оренбургской области произошло ужасное преступление, в результате которого два местных жителя были убиты и их тела забетонированы в туалете.
Как пишет Telegram-канал Следком, подозреваемый 42-летний мужчина, проживающий в Соль-Илецке, увидел полицейских за окном и ушел из жизни. Сотрудники пришли к нему, чтобы опросить по поводу его приятеля.
В ходе расследования криминалисты демонтировали бетонные перекрытия уличного туалета и обнаружили ужасную находку. В выгребной яме были тела двух местных жителей — 48 и 37 лет.
Ранее мы писали, что внук избил свою бабушку до смерти, после чего пенсионерка скончалась.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Следком
Автор:Галина СьюТеги: