Мужчина замуровал в туалете двух жителей города

В Оренбургской области произошло ужасное преступление, в результате которого два местных жителя были убиты и их тела забетонированы в туалете.

Как пишет Telegram-канал Следком, подозреваемый 42-летний мужчина, проживающий в Соль-Илецке, увидел полицейских за окном и ушел из жизни. Сотрудники пришли к нему, чтобы опросить по поводу его приятеля.

В ходе расследования криминалисты демонтировали бетонные перекрытия уличного туалета и обнаружили ужасную находку. В выгребной яме были тела двух местных жителей — 48 и 37 лет.

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