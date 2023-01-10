Мужчина заменил возлюбленную секс-куклой и рассказал о счастливой жизни с ней

Жизнь 54-летнего австралийца из Нового Южного Уэльса полностью изменилась благодаря одной дорогой покупке. Мужчина приобрел секс-куклу из-за одиночества, но она для него стала не только спутницей жизни, но и источником вдохновения.

Житель Австралии почувствовал себя особенно одиноким во время локдауна из-за пандемии. Он сидел дома и ощущал, что все проходит мимо него. К тому же на тот момент у него уже давно не было девушки и интимной близости, а это все только усугубляло. Тогда мужчина решил познакомиться с кем-то в Интернете. У него сложились неплохие отношения с женщиной по имени Дженни (имя изменено), но она жила в пяти тысячах километрах от него, поэтому никак не решала его проблемы.

Чтобы справиться с одиночеством и недостатком физической близости, австралиец стал искать информацию о секс-куклах. Рассматривая предлагаемые товары, он удивился, что они могут быть настолько реалистичными. В итоге мужчина решился и заказал себе одну из них. Искусственную подружку он назвал Кариной. И ее любовь стоила ему всего три тысячи австралийских долларов (145 тысяч рублей).

54-летний Род (имя изменено) вместе с секс-куклой почувствовал себя вновь «живым». Он стал фотографировать Карину и выставлять снимки в Интернет. Как оказалось, у мужчины есть много единомышленников. После расставания с женами и девушками они нашли эмоциональное и физическое удовлетворение с секс-куклами.

Со временем Род рассказал своей подруге по Сети Дженни про Карину. Затем знакомство с ней предстояло и матери мужчины. Сначала обе женщины не принимали секс-куклу, но потом осознали, что она оказывает положительное влияние на австралийца, и прониклись к ней симпатией.

Постепенно страница в социальной сети, где Род публиковал фото Карины, стала все популярнее, и на нее обратила внимание крупная китайская компания по производству секс-кукол. Теперь мужчина работает на них и фотографирует их товары. Таким образом, Карина полностью изменила жизнь австралийца. Он признался, что она помогла ему найти свое призвание и научила принимать себя.

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