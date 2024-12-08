Их дальнейшая судьба неизвестна: трое детей стали сиротами после загадочной смерти родителей

Супруги погибли при невыясненных обстоятельствах в одном из домов Иглинского района Республики Башкортостан. У пары остались трое детей. Дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна, пишет Kp.ru.

Мертвых родителей нашла дочь. Проснувшись ночью, она не нашла взрослых дома и пошла посмотреть в гараж. Там лежали тела супругов — 36-летнего главы семейства и его жены.

При каких обстоятельствах погибла пара, пока не известно. По предварительным данным, с женщиной мог расправиться муж из ревности. Затем многодетный отец мог наложить на себя руки.

Прощание с матерью несовершеннолетних уже прошло. С сиротами сейчас работают психологи.

Ранее в Ленобласти пьяный мужчина убил штопором жену. Супруги отмечали дома рождение первенца. Глава семейства уже был судим за разбой, причинение тяжелого вреда здоровью и пьяную езду.