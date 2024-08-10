Могут признать виновной: что грозит Наргиз в России за татуировку с Бандерой

Певица Наргиз улетела жить в США. Артистке запрещен въезд в Россию на 50 лет. Однако интерес в стране к знаменитости не утих, и она сама продолжает подогревать его. Так, таджикская звезда набила татуировку с украинским националистом Степаном Бандерой. Активисты в РФ, узнав об этом, потребовали возбудить уголовное дело в отношении женщины. Сайт «Страсти» решил выяснить, чего стоит опасаться Наргиз в том случае, если ее все же привлекут к ответственности за демонстрацию запрещенной символики.

Певица опубликовала в социальных сетях фото, на которой похвасталась новой татуировкой. На ноге Наргиз теперь изображен украинский националист Бандера. В прошлом исполнительница говорила, что хотела бы набить рисунок с «любимым героем». Общественники в России возмутились тем, что артистка демонстрирует запрещенную символику, и потребовали у правоохранителей проверить ее.