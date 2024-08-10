Могут признать виновной: что грозит Наргиз в России за татуировку с Бандерой
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Певица Наргиз улетела жить в США. Артистке запрещен въезд в Россию на 50 лет. Однако интерес в стране к знаменитости не утих, и она сама продолжает подогревать его. Так, таджикская звезда набила татуировку с украинским националистом Степаном Бандерой. Активисты в РФ, узнав об этом, потребовали возбудить уголовное дело в отношении женщины. Сайт «Страсти» решил выяснить, чего стоит опасаться Наргиз в том случае, если ее все же привлекут к ответственности за демонстрацию запрещенной символики.
Певица опубликовала в социальных сетях фото, на которой похвасталась новой татуировкой. На ноге Наргиз теперь изображен украинский националист Бандера. В прошлом исполнительница говорила, что хотела бы набить рисунок с «любимым героем». Общественники в России возмутились тем, что артистка демонстрирует запрещенную символику, и потребовали у правоохранителей проверить ее.
Наргиз могут признать виновной в совершении преступления по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ, поскольку в России запрещено использовать, а также публично демонстрировать нацистскую атрибутику или символику. По российскому законодательству процессуальные действия могут проводиться как в отношении лиц без гражданства, так и иностранцев. Причем даже тогда, когда они проходят по делу обвиняемыми или подозреваемыми, а, например, являются потерпевшими или просто свидетелями. Поэтому певице может грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Угрозы изъятия недвижимости нет.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее сообщалось, что 53-летняя певица Наргиз решила собрать группу в США. Она выдвинула ряд требований.