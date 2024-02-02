Мужчина вступил в конфликт из-за украденного обеда и получил 100 лет тюрьмы

В американском штате Вирджиния местный житель получил 100 лет тюремного заключения за убийство коллеги из-за украденного обеда. Об этом сообщает Fox News.

По данным источника, 25-летний Базн Берхе приговорен к 100 годам лишения свободы, из которых 70 он проведет в тюрьме строгого режима, за преступление, совершенное 17 апреля 2021 года.

Как рассказал Берхе, мотивом преступления стала кража еды из холодильника в офисном помещении магазина, где он работал. Осужденный объяснил, что его коллега, 58-летний Эрнан Лейв, украл его обед. Мужчина уточнил, все последующие дни планировал преступление.

15 апреля Берхе приобрел нож и два молотка, после чего на протяжении следующего дня тренировался перед нападением. 17 апреля он приехал на работу заранее, дождался коллегу-вора и накинулся на него. Он несколько раз пырнул оппонента ножом, а затем забил молотками и скрылся с места ЧП.

Вскоре его задержали сотрудники полиции, Берхе признался в содеянном. По данным следствия, злоумышленник также угрожал «расправиться с другими людьми», если ему не будет вынесен суровый приговор.

В итоге суд дал убийце 70 лет реального срока, после окончания которого он начнет отбывать 30-летнее условное заключение. Как отметил адвокат Стив Дескано, в данном случае приговор является необходимой мерой социальной защиты.

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