Мужчина впал в кому из-за компьютерной игры

В Сургуте мужчина впал в кому после продолжительной игры на компьютере. Он играл до трех часов ночи и оказался в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

14 февраля Сургутская станция скорой медицинской помощи сообщила о случае, когда житель города впал в кому и был госпитализирован в реанимацию.

Ранним утром юноша обратился в приемное отделение медицинского учреждения, сообщив о бессознательном состоянии своего отца. Прибывшая бригада скорой помощи обнаружила мужчину в коматозном состоянии. По словам его супруги, он играл на компьютере до позднего времени и игнорировал ее просьбы остановиться и отдохнуть.

«Через некоторое время у мужа появилась внезапная головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой и судорогами», – говорится в сообщении.

Родственники вызвали скорую помощь, так как не смогли помочь самостоятельно. Медицинская бригада доставила сургутянина в местную больницу под наблюдение реаниматологов. Состояние пациента остается стабильно тяжелым.

Семья мужчины заявила, что он не злоупотребляет алкоголем и не курит. Диагноз пока что не установлен.

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