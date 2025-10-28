Опубликовано 28 октября 2025, 12:131 мин.
Мужчина воткнул ручку в лицо священнику на территории школы
В Австралии мужчина зашел в церковь при школе и воткнул ручку в лицо священнику.
© freepik
В Австралии мужчина зашел в церковь при школе и воткнул ручку в лицо священнику. Об этом сообщает ABC News.
24 октября 38-летний мужчина зашел в церковь при школе и напал на священника. Злоумышленник несколько раз воткнул шариковую ручку ему в лицо, после чего скрылся.
Священник был доставлен в больницу. Он надеется в скором времени вернуться домой.
Злоумышленника задержали. Ему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, нападении при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении правоохранителям.
