Мужчина воткнул ручку в лицо священнику на территории школы

В Австралии мужчина зашел в церковь при школе и воткнул ручку в лицо священнику. Об этом сообщает ABC News.

24 октября 38-летний мужчина зашел в церковь при школе и напал на священника. Злоумышленник несколько раз воткнул шариковую ручку ему в лицо, после чего скрылся.

Священник был доставлен в больницу. Он надеется в скором времени вернуться домой.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, нападении при отягчающих обстоятельствах и сопротивлении правоохранителям.

