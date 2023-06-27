Мужчина внезапно скончался через десять минут после свадьбы

Мужчина из штата Небраска неожиданно умер через 10 минут после церемонии бракосочетания. Предполагается, что его смерть произошла из-за оторвавшегося тромба.

Об этом сообщает mk.ru.

Во время празднования свадьбы у 48-летнего Торейза Дэвиса остановилось сердце. Его супруга, Джонни Мэй Дэвис стала вдовой сразу после бракосочетания.

Сообщается, что мужчина умер примерно через час после начала церемонии, причем его смерть была очень быстрой. Церемония проходила 19 июня.

Одна из гостей рассказала, что это был самый счастливый день в жизни пары. Она отметила искреннюю улыбку и радость Торейза. Эта же подруга семьи Моника Миллер запустила кампанию по сбору денег для покрытия расходов на похороны. В настоящий момент им удалось собрать уже 20 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что 27-летний житель Малави обезглавил свою 23-летнюю супругу, заподозрив ее в измене.