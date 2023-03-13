Мужчина вел скрытую съемку в туалете торгового центра, а потом напал с кастрюлей на одну из женщин

В США мужчину арестовали после того, как он пытался заснять женщину в общественном туалете, а потом напал с кастрюлей на ее мать. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на издание Fox News.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Оклахома. 21-летний юноша решил снять на видео, как женщина пользуется общественным туалетом. Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь села на унитаз и уронила туалетную бумагу. Когда она наклонилась за ней, то заметила телефон, который кто-то держал в соседней кабинке. Камера устройства была направлена прямо на нее.

Злоумышленник понял, что его обнаружили, и убрал телефон. Женщина вышла из туалета и рассказала об этом матери. По ее словам, незнакомец был в черных туфлях или сандалиях.

Мать пострадавшей решила подождать, когда парень выйдет из помещения и покажет себя. Через 15 минут они с дочерью ушли в торговый зал, где на нее напал злоумышленник. Он разозлился, поднял кастрюлю и бросил ее в женщину. Она получила удар в верхнюю часть туловища, а неизвестный скрылся на черном седане.

Родственницы обратились в полицию, а они уже проверили записи с камер видеонаблюдения. Действия 21-летнего парня были зафиксированы, вскоре его нашли.

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