19:27, 14 апреля 2023
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Мужчина в Подмосковье три года переписывался с женщиной и умер на первом свидании
Фото: Freepik
Мужчина в Подмосковье три года общался в Сети с женщиной и умер на первом свидании. По факту гибели начата проверка.
О происшествии рассказал источник. По его словам, пара созрела, чтобы встретиться на этой неделе – целых три года влюбленные узнавали друг друга онлайн.
Женщина пригласила мужчину к себе домой в Орехово-Зуево.
«На утро женщина обнаружила, что ее друг по переписке мертв», - сообщил РЕН ТВ собеседник.
Ранее мы писали о том, почему российские мужчины ищут содержанок на сайтах и готовы платить до 30 тыс. за встречу. Многие ждут не только секса, но и разговоров. Спонсоры готовы обсуждать себя, пожелания в сексе, при этом личность партнерши им не слишком интересна, хотя наличие интеллекта желательно.
Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Лилия КараеваТеги: