Мужчина в Подмосковье три года переписывался с женщиной и умер на первом свидании

Мужчина в Подмосковье три года общался в Сети с женщиной и умер на первом свидании. По факту гибели начата проверка.

О происшествии рассказал источник. По его словам, пара созрела, чтобы встретиться на этой неделе – целых три года влюбленные узнавали друг друга онлайн.

Женщина пригласила мужчину к себе домой в Орехово-Зуево.

«На утро женщина обнаружила, что ее друг по переписке мертв», - сообщил РЕН ТВ собеседник.

Ранее мы писали о том, почему российские мужчины ищут содержанок на сайтах и готовы платить до 30 тыс. за встречу. Многие ждут не только секса, но и разговоров. Спонсоры готовы обсуждать себя, пожелания в сексе, при этом личность партнерши им не слишком интересна, хотя наличие интеллекта желательно.