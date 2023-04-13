Российские мужчины объяснили необходимость содержанок

Мужчины с сайта по поиску содержанок объяснили необходимость женщин, живущих на обеспечении у своих любовников. Их мнения на этот счет выяснял сайт «Страсти».

Опрошенные по-разному объясняли потребность искать женщину, которую будут обеспечивать.

Мужчины с неустроенной личной жизнью хотят почувствовать, как это, когда есть девушка, жена. Им не так важен секс: от девушки хотят, чтобы она готовила, смотрела фильмы и тепло относилась к своему «спонсору».

Кто-то ищет романтических отношений и считает, что поиск девушки на сайте и свидания за деньги – подходящий вариант.

Разведенные и успешные мужчины затруднились ответить, почему не могут найти обычную девушку. Они считают, что только за деньги получат нежность, поцелуи и классический секс.

Отдельная категория мужчин-спонсоров – это женатые. Такие особенно ждут встреч с содержанками, но на свидания согласны только днем.

Многие мужчины хотят от спутниц не только секса, но и разговоров. В этом заключается главная необходимость содержанок. Спонсорам хочется обсуждать себя и пожелания в сексе: при этом личность женщины им совершенно неинтересна.

Подробнее о содержанках читайте в нашем материале.