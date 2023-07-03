Мужчина в Перми забил гостью сковородой и задушил ее проводом при помощи топора

Житель Перми набросился на свою гостью со сковородой, а затем задушил ее проводом с помощью топора.

Об этом сообщает Ura.ru.

Известно, что пермяк вместе с соседом выпивали алкогольные напитки. Позже он позвал свою знакомую присоединиться. Когда она приехала и гости выпили вместе, мужчина, накинувшись на женщину, избил ее сковородкой, а позже задушил проводом.

После убийства пермяк вынес тело на общий балкон в подъезд, а следы замыл хлоркой. Тело обнаружил отец соседа, с которым они в тот день выпивали. Именно он сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

На суде мужчина отрицал свою вину. Он подтвердил лишь факт совместного распития алкоголя, также добавив, что у него с погибшей была интимная близость. Его приговорили к десять годам лишения свободы и материальной компенсации в размере одного миллиона рублей.

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