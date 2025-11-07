Мужчина в Москве выбросил проститутку с пятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, в Можайском переулке в Москве неизвестный мужчина скинул с пятого этажа проститутку, которая находилась у него дома. Что стало причиной конфликта, неизвестно.

Пострадавшая девушка из Нигерии сейчас находится в больнице с травмами. Подозреваемого задержали полицейские. По предварительным данным, он может быть сотрудником правоохранительных органов.

Ранее мы писали о том, что в Хакасии двадцать детей едва не ослепли при посещении кинотеатра. Они получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы.

Мы также рассказывали о случае, когда в Петербурге водитель оставил в машине жену с детьми и прыгнул в Неву, чтобы сбежать от полиции.