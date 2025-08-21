Мог погибнуть в течение нескольких часов: подросток из Подмосковья сутки скрывал от родителей укус змеи

В Пушкино Московской области 16-летний подросток едва не погиб из-за нападения змеи. Опасный представитель местной фауны укусил школьника, но тот рассказал об этом родителям только спустя сутки, передает Telegram-канал Москвач. Новости Москвы.

Юноша повстречал змею, когда гулял по лесопарку у Учинского водохранилища. Однако укус, оставленный пресмыкающимся, он заметил только дома. При это взрослым школьник ничего не рассказал.

Родителям подростка стало известно о нападении лишь на следующий день, когда их пострадавший сын уже больше не мог скрывать опухшую ногу. Несовершеннолетнего отправили в больницу, где он проходил лечение три дня.

По словам отца, его сыну повезло — так как яд змеи оказался несильно ядовитым. Если бы все было наоборот, то подросток скончался бы в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что в одном из парков Подмосковья кобра укусила девушку. Она забралась местной жительнице в рюкзак.