Мужчина утопил четырехлетнего сына сожительницы в унитазе и спрятал тело под половицами

16 декабря полиция штата Арканзас задержала 33-летнего Натана Бриджеса и 28-летнюю Эшли Ролланд. Мужчина жестоко расправился с четырехлетним сыном сожительницы, после чего она помогла ему спрятать тело.

Накануне перед арестом в правоохранительные органы поступила жалоба от матери бывшего мужа Эшли Карен Ролланд. Она рассказала, что ей запретили увидеть внука, а после она увидела его сестру с царапинами на голове и со следами ожогов. По словам женщины, девочка выглядела сильно исхудавшей, а вся ее одежда была грязная. Увидев бабушку, она сразу попросила ее попить или поесть. Тогда женщина забрала ребенка, отвезла ее в больницу, после чего сразу позвонила в полицию.

В ходе расследования удалось установить, что Натан Бриджес убил четырехлетнего мальчика еще 9 сентября. Причиной гнева мужчины стало то, что ребенок укусил его. Тогда он схватил его и окунул головой в унитаз. Причем делал он это с намерением не просто жестоко наказать, а именно избавиться от сына сожительницы. Натан до последнего ждал, пока мальчик не перестанет брыкаться.

В момент убийства Эшли находилась в одной из комнат дома. Когда она пришла в туалет, ребенок еле дышал и не шевелился. На допросе мать убитого рассказала, что Бриджес вырезал в полу отверстие, вырыл яму, поместил в нее тело, после чего положил сверху новые половицы.

Дочери Эшли без брата тоже жилось несладко. Сожитель матери истязал ее за «плохое поведение». И ожоги на ее теле, с которыми она была доставлена в больницу, появились из-за очередного наказания. Мужчина держал девочку над горячей водой долгое время за какой-то проступок.

После выяснения всех обстоятельств уголовного дела Натану Бриджесу и Эшли Ролланд предъявлены обвинения в убийстве, надругательстве над трупом, ложных свидетельских показаниях, подделке вещественных доказательств и жестоком обращении с детьми. Преступники содержатся в разных тюрьмах.

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