Мужчина усыпил хозяйку дома и взял у нее кровь, чтобы «справиться со стрессом»
В Китае произошло необычное преступление. Мужчина ворвался в дом к женщине, усыпил ее и взял кровь для «снятия стресса». Об этом пишет South China Morning Post.
Инцидент произошел ранним утром. Злоумышленник проник в дом через незакрытую дверь и приложил к лицу хозяйки пропитанную анестетиком тряпку.
Усыпив женщину, преступник с помощью медицинского жгута и иглы взял у нее кровь. Бандиту пришлось спасаться бегством, когда домой вернулся супруг его жертвы, которому перед этим удалось ударить нарушителя чайником.
Мужчину задержали, и он предстал перед судом. Во время слушаний по его делу, он признался, что совершил преступление ради острых ощущений. По его словам, адреналин помогает ему справиться со стрессом.
«Мне просто нравится проникать в чужие дома. Это дает мне адреналин и снижает мое давление», — признался он.
Выяснилось, что подсудимый уже имеет богатую криминальную историю. Ранее он был осужден за кражу, изнасилование, незаконное проникновение и вторжение в частную жизнь. Его приговорили к двум года тюрьмы.
