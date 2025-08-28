Мужчина усыпил хозяйку дома и взял у нее кровь, чтобы «справиться со стрессом»

В Китае произошло необычное преступление. Мужчина ворвался в дом к женщине, усыпил ее и взял кровь для «снятия стресса». Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел ранним утром. Злоумышленник проник в дом через незакрытую дверь и приложил к лицу хозяйки пропитанную анестетиком тряпку.

Усыпив женщину, преступник с помощью медицинского жгута и иглы взял у нее кровь. Бандиту пришлось спасаться бегством, когда домой вернулся супруг его жертвы, которому перед этим удалось ударить нарушителя чайником.

Мужчину задержали, и он предстал перед судом. Во время слушаний по его делу, он признался, что совершил преступление ради острых ощущений. По его словам, адреналин помогает ему справиться со стрессом.

«Мне просто нравится проникать в чужие дома. Это дает мне адреналин и снижает мое давление», — признался он.

Выяснилось, что подсудимый уже имеет богатую криминальную историю. Ранее он был осужден за кражу, изнасилование, незаконное проникновение и вторжение в частную жизнь. Его приговорили к двум года тюрьмы.

Ранее в Китае врачи достали 15-сантиметровый нож из черепа трехлетней девочки.