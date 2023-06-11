Мужчина устроил на улице стрельбу и прострелил девушке ягодицу

53-летний мужчина посреди улицы устроил стрельбу и прострелил девушке ягодицу. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на на проспекте Ветеранов.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина находился в состояние алкогольного опьянения. 28-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. У нее было обнаружено огнестрельное ранение правого бедра.

Выехавшая на место полиция задержала злоумышленника. У него нашли переделанный пистолет Макарова, мешочек с порохом, детонаторы, десятки патронов и гильзы. Однако разрешения на это всё у мужчины не было.

На данный момент возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Отмечается, что мужчина уже был судим за хулиганство и хранение взрывчатки.

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