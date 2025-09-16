Мужчина устроил массовую драку в самолете из-за надписи на футболке пассажирки

На борту самолета, выполняющего рейс Оренбург-Москва, произошла массовая драка, которая позже продолжилась уже на земле. Об этом пишет НТВ.

Сообщается, что инцидент произошел на борту авиалайнера Boeing 737–800. По предварительным данным, один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, начал угрожать сидящей с ним рядом девушке. Мужчине не понравилась ее футболка.

Причиной недовольства, в частности, стала надпись на одежде, которая гласила: «Помощь наркозависимым»*. (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

В один момент за девушку заступился другой мужчина. Вскоре к разборкам присоединились бортпроводники. Однако буйного пассажира это не успокоило. Драка между мужчинами продолжилась уже после посадки самолета в пункте прибытия.

Правоохранительные органы ведут расследование и уточняют детали произошедшего.

