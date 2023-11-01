Мужчина пытался похитить 10-летнего мальчика с детской площадки, затащив его в машину

В Тюмени мужчина подошел к 10-летнему ребенку на детской площадке и силой пытался посадить к себе в автомобиль. На помощь ребенку пришел прохожий. Кадры инцидента публикует Telegram-канал «Тюмень №1».

По данным источника, все произошло 31 октября на Широтной улице. В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой видно, как неизвестный подходит к мальчику на детской площадке, берет его за куртку и ведет к своей машине. Мужчина пытается силой посадить ребенка в авто, но он кричит и вырывается. Прохожий заметил это и прибежал на помощь школьнику.

«Подбежавшим людям неизвестный сообщил, что в окна его квартиры какие-то подростки кидали снежки», — поделилась с журналистами очевидица.

По словам женщины, на мужчину написали заявление в полицию.

Ранее мы писали о том, как в Челябинске женщина пыталась похитить ребенка с детской площадки. Чтобы несовершеннолетний сел к ней в машину, она предлагала ему деньги.

Мама мальчика рассказала, что все произошло вечером. Незнакомая россиянка оставила автомобиль на улице Мусы Джалиля и подошла к ребенку, катавшемуся на самокате. Она завела с ним разговор, в ходе которого обещала заплатить ему, если он согласится сесть к ней в машину.