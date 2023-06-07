Мужчина, упавший после встречи с Евгением Понасенковым*, впал в кому и подключен к ИВЛ

Упавший после встречи с блогером Евгением Понасенковым* (признан иноагентом на территории РФ) мужчина находится на ИВЛ с отеком мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza со ссылкой на собственный источник.

У пострадавшего диагностированы: открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа.

Подчеркивается, что полиция пока не может установить личность мужчины. Также сообщается, что у органов правопорядка нет претензий к Понасенкову* и его другу Рамису Зарипову.

По словам блогера, его приятель действительно толкнул мужчину, но тот упал уже после этого.

Кроме этого, источник утверждает, что Понасенков* хочет подать в суд на мужчину, пристававшего к нему в центре Москвы. Евгений требует изъять видео с камер наблюдения, чтобы узнать личность мужчины и подать к нему иск.

Ранее сообщалось, что против дочери Михаила Пореченкова возбудили уголовное дело после ДТП с участием подростка. 6 июня наследница актера попала в ДТП с 16-летним юношей, ехавшим на скутере. Авария произошла в деревне Толстопальцево. Подросток поворачивал влево, когда Мария в него въехала. У юноши диагностировали многочисленные переломы и черепно-мозговую травму.

*признан иноагентом на территории РФ