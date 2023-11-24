Мужчина умер после того, как увидел бездыханное тело жены

В Москве пенсионер скончался от сердечного приступа, увидев мертвую жену. Родственники забили тревогу после того, как не смогли дозвониться до супругов. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в квартире на северо-западе столицы. В доме на улице Маршала Бирюзова были найдены тела пожилых супругов. Родные несколько дней пытались дозвониться до близких, в итоге 23 ноября они обратились к правоохранителям.

На место приехали сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь и увидела два тела. Выяснилось, что сначала скончалась 71-летняя женщина. Предположительно, это произошло во сне. А утром не стало ее 69-летнего мужа. Скорее всего, он проснулся утром и увидел мертвую супругу. У мужчины случился сердечный приступ.

Отмечается, что женщина была ветераном труда и всю жизнь работала в НИИ, а ее муж работал в охране. У пары был сын, но он умер несколько лет назад.

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