Мужчина умер на борту самолета Екатеринбург — Благовещенск

Пассажир умер на борту самолета, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Благовещенск. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, 45-летний маломобильный пассажир почувствовал недомогание на борту через час полета. В частности, у мужчины поднялось давление, он начал задыхаться. Через полтора часа лайнер совершил посадку в Сургуте, где поднявшиеся на борт врачи диагностировали смерть пассажира.

Вскоре авиасудно продолжило полет и прибыло в Благовещенск.

Ранее мы писали, что нетрезвый пассажир устроил скандал на борту рейса Томск — Москва. В результате инцидента транспортные полицейские были вынуждены вывести нарушителя из самолета в наручниках.